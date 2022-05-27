«За наличие интеллекта»: Захарова метко высказалась о внесении 99-летнего Киссинджера в базу «Миротворца»

«Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное. Чтобы не мучались над формулировкой, предлагаю “одну короткую фразу” — “за наличие интеллекта”», — написала дипломат в Telegram.