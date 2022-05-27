«За наличие интеллекта»: Захарова метко высказалась о внесении 99-летнего Киссинджера в базу «Миротворца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на решение о внесении бывшего советника президента США Генри Киссинджера в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
«Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное. Чтобы не мучались над формулировкой, предлагаю “одну короткую фразу” — “за наличие интеллекта”», — написала дипломат в Telegram.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец». Он значится там как «антиукраинский пропагандист».
Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Киев принять условия России для завершения конфликта. Он рекомендовал Украине согласиться на независимость Луганской и Донецкой народных республик.