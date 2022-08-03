за качество запчастей к росийским автомобилям Renault будет отвечать завод «Москвич»

Ещё в мае во время ухода компании Renault из России стало известно, что сервисным обслуживанием автомобилей займётся АвтоВАЗ. Однако передача обязательств затянулась, из-за чего многие машины лишились поддержки, а дилеры не всегда готовы обеспечивать её.





Ранее сообщалось, что российский сайт Renault перестал работать, при попытке зайти на него пользователей перенаправляют на специальный раздел сайта Lada, где регистрируют клиентов Renault. Обслуживанием машин будет заниматься АвтоВАЗ, а вот запчасти и аксессуары предстоит обеспечивать «Москвичу», причём это касается даже моделей, которые выпущены на АвтоВАЗе, включая Logan и Sandero второго поколения.

Пока неясно, как это будет работать на практике, ведь такое разделение ответственности создаёт уйму лишних промежуточных моментов. Документы с дилерами по-прежнему подписывает именно АвтоВАЗ, а подробности о новой системе там обещают раскрыть только по завершении процесса.

При этом у АвтоВАЗа есть проблемы с новыми китайскими ABS на новых автомобилях.