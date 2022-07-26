За GeForce RTX 4090 будут просить меньше 2000 долларов. Свежие слухи говорят о параметрах и ценах новой топовой карты Nvidia

Видеокарта GeForce RTX 4090 может оказаться дешевле, чем RTX 3090 Ti.





Согласно свежим слухам, рекомендованная цена новинки будет ниже, чем у текущего флагмана Nvidia, то есть ниже 2000 долларов. При это, напомним, рекомендованная цена RTX 3090 составляет 1500 долларов. Таким образом, RTX 4090 относительно своей предшественницы, вероятно, подорожает, но не особо сильно. При этом, судя по всем утечкам, новинка будет примерно вдвое производительнее. Конечно, пока мы говорим исключительно о рекомендованных ценах, но текущая ситуация на рынке позволяет надеяться, что катастрофа с запуском RTX 30 не повторится.

Также источник утверждает, что RTX 4090 будет доступна в двух вариантах: с TGP 450 и 600 Вт. Во втором случае этот показатель как-то будет указан на упаковке. Однако это не означает, что между версиями будет огромная разница в производительности. На самом деле максимальные частоты будут близки, так что не очень понятно, в чём реально будут отличия и какая будет реальная разница в энергопотреблении. Согласно имеющимся данным, RTX 4090 будет основана на GPU AD102 с 16 384 активными ядрами CUDA. Карта получит 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 21 ГГц и 384-разрядную шину.