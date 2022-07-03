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за два месяца количество компьютеров под управлением Windows 11 увеличилось на 3,5%

за два месяца количество компьютеров под управлением Windows 11 увеличилось на 3,5%

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Свежая статистика AdDuplex говорит о том, что Windows 11 постепенно находит все больше приверженцев. Так, если по состоянию на конец апреля стабильная версия Windows 11 была установлена на 19,7% ПК, то по состоянию на конец июня Windows 11 «захватила» уже 23,1% ПК.


Более того, если сложить долю стабильной Windows 11 и ее тестовых версий, то получится 23,9% – ровно такую же долю занимает Windows 10 21H1 – вторая по распространенности версия Windows 10. Первое же место незыблемо занято 10 21H2, которая за эти два месяца только упрочила свои позиции – доля увеличилась с 35% до 38,2%.

Статистика AdDuplex формируется в результате сбора информации из более чем 5000 приложений, использующих AdDuplex v2 SDK в Microsoft Store, но в выборку при этом попадает только около 60 тысяч ПК по всему миру.

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MICROSOFT WINDOWS
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