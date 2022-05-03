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    За 15 лет до iPhone X. Появились изображения макетов iPod Nano, один из которых уже тогда имел безрамочный дизайн

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    За 15 лет до iPhone X. Появились изображения макетов iPod Nano, один из которых уже тогда имел безрамочный дизайн

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    Компания Apple выпустила iPhone X с безрамочным, как тогда его называли, дизайном в 2017 году. На тот момент подобные смартфоны с Android на рынке уже какое-то время присутствовали. Однако новые данные показывают, что Apple рассматривала безрамочное исполнение для своего устройства более чем за десять лет до iPhone X и в целом ещё до выхода первого iPhone. 


    Бывший исполнительный директор Apple Тони Фаделл (Tony Fadell) опубликовал фотографию макетов плеера iPod Nano. Модель вышла в 2005 году, то есть макеты ещё старше.  

    Как можно видеть, один из макетов уже тогда предполагал условно безрамочный дизайн. Само собой, нельзя всё же сравнивать смартфон и плеер в контексте тех времён, но всё равно понятно, что Apple уже тогда думала в данном направлении. Правда, как мы знаем, в итоге iPod Nano вышел совсем иным. 

    Также можно видеть, что Apple активно экспериментировала и с размерами экрана, и с размерами колеса управления. Сейчас нельзя сказать, были ли использованы эти наработки при создании iPhone X, но в той или иной форме это возможно.  

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