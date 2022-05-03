За 15 лет до iPhone X. Появились изображения макетов iPod Nano, один из которых уже тогда имел безрамочный дизайн

загрузка...

Компания Apple выпустила iPhone X с безрамочным, как тогда его называли, дизайном в 2017 году. На тот момент подобные смартфоны с Android на рынке уже какое-то время присутствовали. Однако новые данные показывают, что Apple рассматривала безрамочное исполнение для своего устройства более чем за десять лет до iPhone X и в целом ещё до выхода первого iPhone.





Бывший исполнительный директор Apple Тони Фаделл (Tony Fadell) опубликовал фотографию макетов плеера iPod Nano. Модель вышла в 2005 году, то есть макеты ещё старше.

Как можно видеть, один из макетов уже тогда предполагал условно безрамочный дизайн. Само собой, нельзя всё же сравнивать смартфон и плеер в контексте тех времён, но всё равно понятно, что Apple уже тогда думала в данном направлении. Правда, как мы знаем, в итоге iPod Nano вышел совсем иным.

Также можно видеть, что Apple активно экспериментировала и с размерами экрана, и с размерами колеса управления. Сейчас нельзя сказать, были ли использованы эти наработки при создании iPhone X, но в той или иной форме это возможно.