Южноуральские студенты создают гоночный электроболид

По словам Хабибулина, зная трассу и среднюю температуру на ней, можно рассчитать, с какой скоростью будут разряжаться аккумуляторные батареи, определить их емкость и количество. Болид сможет развивать скорость до 200 километров в час. В следующем году студенты приступят к сборке болида.