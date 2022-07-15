Южноуральские студенты создают гоночный электроболид

Капитан команды студентов из ЮУрГУ «FS SUSU» Денис Хабибуллин рассказал о разработке гоночного электроавтомобиля.
Как пояснил Хабибулин, над созданием гоночного электрического болида работает команда, состоящая из участников международного образовательного проекта «Формула студент». В составе команды 10 человек, включая инженеров, менеджеров и журналистов. Уже создана виртуальная версия машины, представляющая собой полноценную цифровую модель, в которой просчитаны материалы, аэродинамика и скоростные параметры, сообщает «Полит74.RU».
По словам Хабибулина, зная трассу и среднюю температуру на ней, можно рассчитать, с какой скоростью будут разряжаться аккумуляторные батареи, определить их емкость и количество. Болид сможет развивать скорость до 200 километров в час. В следующем году студенты приступят к сборке болида.