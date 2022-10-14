Южноуральские специалисты модернизируют арктический автобус в автопоезд

Серийное производство арктических автобусов-амфибий начнется на Южном Урале в 2024 году. Они свободно будут ездить по бездорожью и даже по воде. Помимо этого, такой вездеход еще и станет автопоездом: он сможет тянуть несколько «автовагонов».