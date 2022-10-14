Южноуральские специалисты модернизируют арктический автобус в автопоезд

Серийное производство арктических автобусов-амфибий начнется на Южном Урале в 2024 году. Они свободно будут ездить по бездорожью и даже по воде. Помимо этого, такой вездеход еще и станет автопоездом: он сможет тянуть несколько «автовагонов».
Как пишет издание «Южноуральская панорама», особенную машину создали совместными усилиями конструкторы ЮУрГУ, столичного МГТУ им. Н.Э. Баумана и автозавода «Урал». Это один из главных проектов Уральского научно-образовательного центра мирового уровня.
По словам разработчиков, арктический автобус сможет перевозить людей в труднодоступных районах Крайнего Севера, непроходимых для другой техники. На создание машины Минобрнауки РФ выделило 240 млн рублей, еще 250 млн вложил индустриальный партнер.
Также в разработке конструкторской документации были учтены предложения и комментарии рабочих завода. Специально для новой машины создали пневматическую подвеску, а инжиниринговый центр разрабатывает колеса и кузов. Для того, чтобы повысить комфорт пассажиров и выживаемость техники, совмещаются разные доступные технологии, поделился директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.