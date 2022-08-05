Южная Корея тоже участвует в лунной гонке. SpaceX запустила ракету Falcon 9 с большим корейским лунным орбитальным спутником KPLO

В новой космической гонке Китая, США и России Луна – неоспоримый приоритет. На лунные миссии выделяются большие средства, в новых космических доктринах естественный спутник Земли рассматривают как аванпост для миссий в дальний космос. Поэтому не удивительно, что сейчас все стремятся отправить к Луне свои космические аппараты. В конце июня NASA послало к Луне небольшой 25-килограммовый спутник Capstone, а вчера в США запустили куда более крупный космический аппарат – KPLO (корейский).

Он отправился на ракете SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:08 по местному времени (02:08 пятницы по московскому времени). Запуск KPLO осуществлен в рамках первой лунной миссии Республики Корея.

Deployment of KPLO confirmed pic.twitter.com/ctco6Qsmdi

— SpaceX (@SpaceX) August 4, 2022

KPLO расшифровывается как Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Корейский исследовательский лунный орбитальный аппарат). Спутник также именуют Danuri. Масса космического аппарата составляет 678 кг, а его разработка обошлась в сумму около 180 миллионов долларов.

В задачи KPLO входит составление карты рельефа Луны с целью определения районов, подходящих для возможной посадки на ее поверхность, а также поиск признаков наличия воды в лунных кратерах. Ожидается, что он пробудет на лунной орбите около года.