Южная Корея приступила к летным испытаниям нового стелс-истребителя KF-21 Boramae

Так, Сеул приступил к летным испытаниям боевого самолета KF-21 Boramae. Согласно полученным данным, новое южнокорейское воздушное судно конструировалось с применением технологий по снижению заметности в радиолокационном диапазоне. При этом двухдвигательный истребитель имеет широчайший выбор ракетного вооружения и оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием нового поколения.