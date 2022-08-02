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Южная Корея приступила к летным испытаниям нового стелс-истребителя KF-21 Boramae

Южная Корея приступила к летным испытаниям нового стелс-истребителя KF-21 Boramae
Lee Jae-Won. AFLO. Globallookpress

Южная Корея вошла в список стран, создающих высококачественные истребители, сообщает издание «Взгляд»

Так, Сеул приступил к летным испытаниям боевого самолета KF-21 Boramae. Согласно полученным данным, новое южнокорейское воздушное судно конструировалось с применением технологий по снижению заметности в радиолокационном диапазоне. При этом двухдвигательный истребитель имеет широчайший выбор ракетного вооружения и оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием нового поколения.

«Как и российские истребители, корейский самолет будет оснащаться оптико-электронными прицельными станциями», — говорится в стратье.

Военные эксперты предполагают, что KF-21 Boramae будет пользоваться большой популярностью на мировом рынке вооружения. 

Ранее сообщалось, что Южная Корея может стать основным поставщиком оружия в Европу после заключения сделки с Польшей, передает Ura.ru.

KF-21 Boramae истребитель корея
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