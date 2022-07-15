Юшков: Россия создаст эталонный сорт нефти в ответ на санкции Запада

Россия объявила о намерении создать свой эталонный сорт нефти. Это решение может стать ответом на санкционное давление со стороны западных государств, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «360».
Сейчас базовой является марка Brent. Ее характеристики не раз приводили к разнице в цене на торгах разных стран. Кроме того, необходимость создания своего сорта продиктована намерением членов G7 ввести потолок стоимости российской нефти.
Западные государства данным решением ломают привязку цены энергоресурса к сорту Brent. Правительство России могло поддержать идею смены порядка, предложив собственную марку, допустил Юшков.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что российские власти планируют создать «национальный эталон нефти». Таким образом Москва намерена стимулировать поступление долларов от продажи ресурса, несмотря на ограничение Запада, пишет «ФедералПресс».