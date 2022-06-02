Юрия Лоза прокомментировал массовый отъезд артистов из России

Композитор Юрий Лоза высказался об артистах, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Певец возмутился поведением коллег.
Исполнитель хита «Плот» стал новым героем YouTube-программы «Алена, блин!», где прокомментировал действия некоторых представителей шоу-бизнеса. Известно, что многие артисты перебрались за границу после обострения конфликта на Украине.
«Неправильно оскорблять и ругать собственную страну, которая тебя взрастила. Я могу сказать с гордостью, мне не стыдно находиться в одном цивилизационном поле под названием Россия», — высказался вокалист.
Лоза объяснил, что могут сделать те артисты, которые стыдятся своей национальности. Он посоветовал коллегам получить гражданство других стран.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако не все артисты одобрили решение главы государства.
Вскоре за границу перебрались такие звезды, как Рената Литвинова, Земфира, Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Глеб Пьяных и другие. Примечательно, что большинство из них надумывает вернуться на родину.