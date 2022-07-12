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Юрий Дудь*

Известного блогера и журналиста Юрия Дудя* признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Лефортовский суд назначил журналисту штраф в размере 120 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале мировых судей города Москвы.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Дудь был оштрафован за интервью с акционистом Федором Павловым-Андреевичем, который является открытым геем.

В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”,

— написала она в своем телеграм-канале.

В интервью Павлов-Андреевич рассказал о каминг-ауте и о том, как относятся к геям в России. За какие именно цитаты из видео оштрафовали Дудя, не уточняется.

Федор Павлов-Андреевич — сын известной российской поэтессы, прозаика и драматурга Людмилы Петрушевской. Также он известен как бывший ведущий шоу “До 16 и старше”.



Федор Павлов-Андреевич у Юрия Дудя

Сам Дудь, который сейчас живет в Испании, на заседание суда не явился. Суд также отклонил иск Дудя, который пытался оспорить свой статус иностранного агента. Иноагентом блогера признали в апреле этого года. Ранее, в октябре 2021 года, Дудя также оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков после интервью с рэпером Моргенштерном*.

Накануне депутат Госдумы и глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил запретить пропаганду ЛГБТ в РФ среди людей любого возраста. Он отметил в своем телеграм-канале, что эта инициатива может быть вынесена на обсуждение уже осенью. Сейчас в России действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, который был принят в 2013 году.

*Признаны в РФ иноагентами