Юрий Шевчук убежден, что группа «ДДТ» нужна России

«Все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты. Но пошутить как раньше теперь не могу», — поделился Шевчук в разговоре с журналисткой Катериной Гордеевой в ее авторском шоу.