Юрий Шевчук убежден, что группа «ДДТ» нужна России

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался о продолжении концертной деятельности во время спецоперации на Украине. Он отметил, что вопрос о гастролях долго «висел» в списке нерешенных.
Критикующий Москву артист признался, что до сих пор сомневается, прав ли он, решив продолжить давать концерты. При этом музыкант убежден, что его группа нужна России.
«Все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты. Но пошутить как раньше теперь не могу», — поделился Шевчук в разговоре с журналисткой Катериной Гордеевой в ее авторском шоу.
Музыкант оказался в центре скандала из-за оскорбительных слов в адрес родной страны. Как считает ведущий Дмитрий Куликов, обрушившаяся на Шевчука волна хейта вполне оправдана.