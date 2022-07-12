Юрий Шевчук дал интервью Катерине Гордеевой: об артистах, поддерживающих спецоперацию, отмене концертов и нежелании уезжать из России

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Юрий Шевчук

Лидер группы “ДДТ” Юрий Шевчук, который публично выступает против военной спецоперации РФ на Украине (в отношении него уже завели административное дело за дискредитацию ВС РФ), дал интервью Катерине Гордеевой для ее YouTube-канала “Скажи Гордеевой”. Собрали главные цитаты.

Об артистах и знаменитостях, поддерживающих спецоперацию на Украине

Они выбрали этот путь. Я многое понял, мое отношение к власти катастрофически поменялось. В этих концертах согласилось участвовать всего 5—6 групп, а остальные отказались. Это тоже о чем-то говорит.

О том, почему стоит продолжать давать концерты в России

Мы должны сейчас играть именно в России, потому что на Западе хватает миротворцев, а вот здесь маловато. Когда нам закрыли концерты, это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах — нам запретили выполнять свой долг перед страной, делиться своим теплом с людьми. Все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Наверное, эти концерты мы будем дальше проживать.

Об отмене концертов

Первый концерт “ДДТ” мы провели в Уфе в нефтяном институте в мае 1982 года. Это был первый и последний концерт “ДДТ” уфимского созыва. После этого нас запретили и закрыли по полной. И мы пели там “Не стреляй!” как раз. Мир, любовь, рок-н-ролл. И через 40 лет — май, концерт в Уфе, и то же самое после концерта, нас закрывают. Слушай, это не мистика, нет? 40 лет ровно прошло — целая жизнь. Это говорит о том, что мы клевые, мы не изменились в главном. Что мы своей публике не врем и за это получаем по башке время от времени.

Мы сыграли бы и 40, и 50 концертов, и до сих пор играли бы, потому что вначале было как-то не по себе, неловко, а потом, когда я увидел, как люди радуются друг другу, что их много… Я считаю, что именно сейчас группа “ДДТ” нужна России. Все залы, где мы выступали, они все против спецоперации были.

О россиянах

Русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают “Градом” и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами.



Катерина Гордеева и Юрий Шевчук

Об отношении россиян к спецоперации

Обыватель пытается о ней не думать, изгнать ее из своей души, из головы выкинуть. Сейчас на Невском проспекте масса веселого, красивого, великолепно одетого народа, туристов. Улыбаются солнышку, лету. И ***** (спецоперации. — Прим. ред.) нет.

Если ***** (спецоперация. — Прим. ред.) начнется здесь, в Питере, люди будут другими. Я просто боюсь этой мысли, что только вот это может их научить любить мир и ценить его. Думать о других людях так же, как о себе. Думать о других детях так же, как о своих. Думать о других городах так же, как о своих.

Об уровне образования

Ценз образования очень упал. Я говорю об этих тиктокерах, которые записывают эти идиотские ролики с миллионными просмотрами. Без образования ничего не будет, а мы каждый день тратим миллиарды на ***** (спецоперацию. — Прим. ред.). Если вкладывать деньги в образование, то все поменяется. Надо поднимать социальный уровень в стране.

Об отъезде из страны

Я не хочу отсюда уезжать, но меня могут выкинуть, пнуть. Либо создать такие условия, что уже невыносимо будет. Поеду куда-нибудь в провинцию у моря.