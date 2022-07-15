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Юрий Лоза высказался о зависти к покойному Юрию Шатунову

Юрий Лоза высказался о зависти к покойному Юрию Шатунову
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что он не имеет ничего против посмертного присвоения звания народного артиста покойному певцу Юрию Шатунову, добавив, что на том свете знаменитости это звание не за чем.

Вдобавок автор хита «Плот» заметил, что не испытывает чувство зависти по отношению к Шатунову.

«Писать мне, что я завидую Шатунову, — это уже полный бред! Как вообще можно завидовать человеку, который внезапно умер достаточно молодым?» — написал рокер на своей странице «ВКонтакте».

Ранее Юрий Лоза высказывался о слабых вокальных данных умершего исполнителя. Однако, по его мнению, он обладал другими качествами кумира миллионов – харизмой и тем, что про любовь пел душой и сердцем.   

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