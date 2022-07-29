Юрий Лоза высказался о группе Little Big после отмены ее концертов в России и США

«Произведения этих артистов я обсуждать не буду, потому что таковых не знаю, а никто из моих знакомых ничего напеть не смог. Правда, все вспомнили прикольного толстого танцора, но по слухам, он в этом коллективе уже не работает», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».