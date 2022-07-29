Юрий Лоза высказался о группе Little Big после отмены ее концертов в России и США

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость об отмене концертов группы Little Big в России и США. Он подчеркнул, что даже не знает произведений коллектива, настолько он неинтересен.
Участники Little Big ранее перебрались за океан, не одобрив решения России встать на защиту мирного населения Донбасса. Артисты столкнулись не только с волной критики от соотечественников, но и с отменой выступлений. Лоза высказался о коллективе.
«Произведения этих артистов я обсуждать не буду, потому что таковых не знаю, а никто из моих знакомых ничего напеть не смог. Правда, все вспомнили прикольного толстого танцора, но по слухам, он в этом коллективе уже не работает», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».
Как отметил ранее экономический обозреватель Юрий Пронько, артисты, несмотря на явную антироссийскую позицию, намеревались и дальше концертировать по стране, собирая деньги с фанатов, пишет «Царьград».