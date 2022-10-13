Юрий Лоза усомнился в способности Галкина рассмешить россиян

Поэт-песенник Юрий Лоза усомнился в способности Максима Галкина (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) вызвать смех у русского человека. Его слова цитирует «Экспресс-газета».
Юморист более полугода назад переехал в Израиль, откуда отправился в мировые гастроли. В рамках тура он посетил Испанию, о чем уведомил поклонников в социальных сетях. Шоумен также добавил, что прибыл с целью спасти людей «от тревоги и ужаса». Композитор ответил на слова Галкина.
Музыкант недоумевает, для кого он пишет свои изречения. Вероятно, для израильтян, у которых другой менталитет. Ведь вызвать смех у россиян, в нынешней ситуации, у него не выйдет.