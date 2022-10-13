Юрий Лоза усомнился в способности Галкина рассмешить россиян

Юморист более полугода назад переехал в Израиль, откуда отправился в мировые гастроли. В рамках тура он посетил Испанию, о чем уведомил поклонников в социальных сетях. Шоумен также добавил, что прибыл с целью спасти людей «от тревоги и ужаса». Композитор ответил на слова Галкина.