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Юрий Лоза усомнился в способности Галкина рассмешить россиян

Юрий Лоза усомнился в способности Галкина рассмешить россиян
prt scr youtube.com/Super

Поэт-песенник Юрий Лоза усомнился в способности Максима Галкина (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) вызвать смех у русского человека. Его слова цитирует «Экспресс-газета».

Юморист более полугода назад переехал в Израиль, откуда отправился в мировые гастроли. В рамках тура он посетил Испанию, о чем уведомил поклонников в социальных сетях. Шоумен также добавил, что прибыл с целью спасти людей «от тревоги и ужаса». Композитор ответил на слова Галкина.

Музыкант недоумевает, для кого он пишет свои изречения. Вероятно, для израильтян, у которых другой менталитет. Ведь вызвать смех у россиян, в нынешней ситуации, у него не выйдет.

максим галкин юмор юрий лоза
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