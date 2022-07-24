Юрий Лоза усомнился в способности Дани Милохина заменить Шатунова

Певец Юрий Лоза усомнился в том, что тиктокер Даня Милохин сможет заменить на сцене Юрия Шатунова.
Милохин вырос и воспитывался в том же детском доме, в котором провел юность солист «Ласкового мая». Кроме того, он даже спал на кровати легендарного исполнителя. Поэтому после смерти Шатунова продюсер Андрей Разин предложил передать права на композиции «Ласкового мая» Милохину.
Лоза усомнился, что это идея сработает. Он отметил, что песни Шатунова — простые и наивные. Просто они попали в нужное время и нужное место, были исполнены нужным артистом, поэтому стали хитами. Теперь их слушают взрослые женщины, которые ностальгируют по былой молодости.
Милохин не сможет этим слушательницам заменить Шатунова.
«Они слушали его [Шатунова] такими же ушами, что и тогда, и каждая из этих взрослых женщин в такие минуты чувствовала себя девочкой. Это называется ностальгия. Поэтому сейчас предлагать этим дамам Даню Милохина взамен вообще не имеет смысла. К тому же и того обаяния, что было у Юрия, у Дани нет!» — заявил Лоза.
Он добавил, что даже рэперские вставки и речевки Милохина не сделают эти композиции вновь популярными.