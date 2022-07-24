Юрий Лоза усомнился в способности Дани Милохина заменить Шатунова

«Они слушали его [Шатунова] такими же ушами, что и тогда, и каждая из этих взрослых женщин в такие минуты чувствовала себя девочкой. Это называется ностальгия. Поэтому сейчас предлагать этим дамам Даню Милохина взамен вообще не имеет смысла. К тому же и того обаяния, что было у Юрия, у Дани нет!» — заявил Лоза.