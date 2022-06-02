Юрий Лоза резко высказался о поведении Чулпан Хаматовой

Исполнитель и композитор Юрий Лоза раскритиковал актрису театра и кино, общественного деятеля Чулпан Хаматову, которая продолжает демонстрировать антироссийскую позицию за рубежом.
Лоза стал новым гостем YouTube-шоу «Алена, блин!» и высказался о коллегах, которые приняли решение покинуть страну на фоне обострения общественно-политической ситуации. Артист акцентировал внимание на Хаматовой, которая не только негативно высказалась против проведения спецоперации России на территории Украины по защите мирного населения Донбасса, но и переехала в Латвию.
«Ругать страну, которая тебя взрастила, я считаю неправильным. Вставать в позу, кричать, что мне стыдно быть русским! А почему стыдно?» – резко заявил Лоза.
Певец также вспомнил о личностях огромного масштаба, среди которых композиторы Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и писатель Федор Достоевский. По мнению Лозы, именно эти деятели культуры и искусства представляют собой Русский мир. Исполнителю не стыдно «быть в одном поле» с этими легендами.
Напомним, что спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. На фоне этого ряд российских артистов принял решение оставить Россию. Среди них – Примадонна Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин, актриса театра и кино Рената Литвинова, певица Земфира и другие.