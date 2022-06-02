Юрий Лоза резко высказался о поведении Чулпан Хаматовой

Лоза стал новым гостем YouTube-шоу «Алена, блин!» и высказался о коллегах, которые приняли решение покинуть страну на фоне обострения общественно-политической ситуации. Артист акцентировал внимание на Хаматовой, которая не только негативно высказалась против проведения спецоперации России на территории Украины по защите мирного населения Донбасса, но и переехала в Латвию.