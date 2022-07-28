Юрий Лоза рассказал, на какой должности может быть полезен Стивен Сигал в России

Автор-исполнитель Юрий Лоза отметил, что американский актер с российским гражданством Стивен Сигал может получить новую должность в стране.
Сигал является не только знаменитым голливудским актером, но и спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США. Однако сам артист ранее заявил, что может поменять должность и уже занимается этим вопросом.
«Мнение нашего руководства и наших СМИ сегодня блокируется на всех уровнях. Поэтому каждый голос, который способен пробиться через эту стену и озвучить жителям других стран нашу точку зрения, на вес золота. Думаю, Сигалу можно дать любую должность, которая позволит ему быть услышанным. Если этой должности не существует, ее нужно придумать», — высказал мнение Лоза в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Сигал стал гражданином России шесть лет назад. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому американскому актеру выдали российский паспорт.