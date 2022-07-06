Юрий Лоза признался, что больше не считает россиянами уехавших из страны артистов

«Они уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши. Человек уехал, принял другую мораль, другой образ жизни, живет в стране с совершенно другим языком, другими отношениями, другой конституцией, какое отношение он имеет к нам? Тем, что он родился в России?» — заявил Лоза в беседе с «АиФ».