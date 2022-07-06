Юрий Лоза признался, что больше не считает россиянами уехавших из страны артистов

Певец Юрий Лоза высказался о покинувших Россию звездах. Он заявил, что не считает таких артистов своими соотечественниками.
Лоза заявил, что больше не считает россиянами звезд, которые уехали из страны. По мнению певца, знаменитости уже приняли чужую мораль и поэтому их бессмысленно считать соотечественниками.
«Они уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши. Человек уехал, принял другую мораль, другой образ жизни, живет в стране с совершенно другим языком, другими отношениями, другой конституцией, какое отношение он имеет к нам? Тем, что он родился в России?» — заявил Лоза в беседе с «АиФ».
Кроме того, исполнитель высказался о лидере группы «Ногу свело!» Максе Покровском. Лоза раскритиковал то, как певец отмечал День независимости США.