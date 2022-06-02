Юрий Лоза предложил написать новый гимн Российской Федерации

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал нынешний гимн Российской Федерации. Композитор изъявил желание написать новые слова к мелодии.
Исполнитель хита «Плот» стал новым героем YouTube-программы «Алена, блин!», где назвал гимн РФ плохим и незапоминающимся. По мнению вокалиста, он не должен быть декларативным или описательным.
«Он должен идти от сердца. Я бы написал гимн, который лично идет от человека», — высказался певец.
Лоза отметил, что мог бы собрать десять самых лучших текстовиков и предложить им написать гимн России. Он добавил, что музыку можно оставить прежней, однако слова должны быть другими. Примечательно, что с подобным предложением композитор никуда не обращался.
Ранее артист выступил с теорией «плоской Земли». По его словам, люди ничего не знают о планете, на которой живут.