Новости0

Юрий Лоза предложил написать новый гимн Российской Федерации

Юрий Лоза предложил написать новый гимн Российской Федерации
globallookpress/Anton Belitsky

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал нынешний гимн Российской Федерации. Композитор изъявил желание написать новые слова к мелодии.

Исполнитель хита «Плот» стал новым героем YouTube-программы «Алена, блин!», где назвал гимн РФ плохим и незапоминающимся. По мнению вокалиста, он не должен быть декларативным или описательным.

«Он должен идти от сердца. Я бы написал гимн, который лично идет от человека», — высказался певец. 

Лоза отметил, что мог бы собрать десять самых лучших текстовиков и предложить им написать гимн России. Он добавил, что музыку можно оставить прежней, однако слова должны быть другими. Примечательно, что с подобным предложением композитор никуда не обращался.

Ранее артист выступил с теорией «плоской Земли». По его словам, люди ничего не знают о планете, на которой живут. 

гимн Лоза певец
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.