Юрий Лоза поговоркой высказался об отъезде украинских беженцев из Болгарии

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что можно только порадоваться массовому отъезду украинских беженцев из Болгарии.
Лоза высказался о новости про отъезд из Болгарии 35 автобусов с украинскими беженцами, в то время как в страну въехал только один. Музыкант признался, что он рад таким новостям, и выразил надежду, что россияне после завершения спецоперации РФ на Украине смогут посещать полюбившиеся болгарские курорты и не наткнутся на агрессивно настроенных украинцев.
«Если честно, я даже рад, потому что собирался после окончания боевых действий снова посетить этот благословенный край. Но если украинцы там обоснуются, россиянам они по улицам спокойно ходить не дадут. Такой уж у них склочный характер, особенно у мигрантов», — цитирует Лозу портал Pravda.Ru.
Лоза по этому поводу припомнил, как нелицеприятно выражаются украинцы о Болгарии.
«Ясно, что в Болгарии для них не очень комфортно, они смотрят на болгар свысока и любят поговорку «курица — не птица, Болгария — не заграница», — добавил артист.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.