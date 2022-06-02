Юрий Лоза поговоркой высказался об отъезде украинских беженцев из Болгарии

Лоза высказался о новости про отъезд из Болгарии 35 автобусов с украинскими беженцами, в то время как в страну въехал только один. Музыкант признался, что он рад таким новостям, и выразил надежду, что россияне после завершения спецоперации РФ на Украине смогут посещать полюбившиеся болгарские курорты и не наткнутся на агрессивно настроенных украинцев.