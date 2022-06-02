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Юрий Лоза поговоркой высказался об отъезде украинских беженцев из Болгарии

Юрий Лоза поговоркой высказался об отъезде украинских беженцев из Болгарии
globallookpress/Anatoly Lomohov

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что можно только порадоваться массовому отъезду украинских беженцев из Болгарии.

Лоза высказался о новости про отъезд из Болгарии 35 автобусов с украинскими беженцами, в то время как в страну въехал только один. Музыкант признался, что он рад таким новостям, и выразил надежду, что россияне после завершения спецоперации РФ на Украине смогут посещать полюбившиеся болгарские курорты и не наткнутся на агрессивно настроенных украинцев.

«Если честно, я даже рад, потому что собирался после окончания боевых действий снова посетить этот благословенный край. Но если украинцы там обоснуются, россиянам они по улицам спокойно ходить не дадут. Такой уж у них склочный характер, особенно у мигрантов», — цитирует Лозу портал Pravda.Ru.

wikipedia.org / Sergey Galyonkin / CC BY-SA 2.0
wikipedia.org / Sergey Galyonkin / CC BY-SA 2.0

Лоза по этому поводу припомнил, как нелицеприятно выражаются украинцы о Болгарии.

«Ясно, что в Болгарии для них не очень комфортно, они смотрят на болгар свысока и любят поговорку «курица — не птица, Болгария — не заграница», — добавил артист.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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