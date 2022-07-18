Юрий Лоза назвал имя самой позитивной звезды отечественного шоу-бизнеса

Российский музыкант Юрий Лоза не редко выступает с критикой своих коллег по сцене. Однако временами он позитивно высказывается о звездах шоу-бизнеса. Так, недавно в личном Telegram-канале Лоза назвал имя звезды, которую считает самой позитивной.
Музыкант заявил, что самым положительным является легендарный телеведущий Николай Дроздов. Лоза также отметил, что у него вообще никогда не было врагов. По словам артиста, с Дроздовым они пересекались несколько раз на телевидении.
Отметим, в прошлом месяце Николай Николаевич отпраздновал юбилей — 20 июня ему исполнилось 85 лет.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Юрий Лоза оправдался за превышение скорости более чем на 60 километров.