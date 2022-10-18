Юрий Кот: «сделка с дьяволом» сделала Украину самой опасной страной мира

Аналитики Global Guardian признали Украину одной из самых опасных стран мира в 2022 году, такой «экстремальный» рейтинг обычно получают государства, на территории которых фиксируется неконтролируемо высокий уровень преступности. Политический эксперт Юрий Кот рассказал «Народным Новостям», что в ближайшее время страна может получить еще несколько «званий», которые будут говорить о ее печальном положении.
Государство также дополнительно получило маркировку стран с «геополитическими рисками». Это значит, что бизнесмены, которые работают в этом регионе, должны активно следить за политическими событиями.
«Звание» одной из самых опасных стран мира Украина получила заслуженно, но слишком запоздало, уверен лидер движения русских украинцев «Парус», журналист и политический эксперт Юрий Кот.
«Это «звание» запоздалое, как и многие, что происходит по отношению к Украине со стороны Европы. Украина — это витрина европейского движения. ЕС приготовил ей особое будущее: нацистское и содомитское», — отметил политолог.
По словам Кота, преступность легла в основу устройства Украины. Он напомнил, что киевские руководители не смогли прийти к власти, не совершив серьезного преступления в стране.
«Прийти к власти без совершения глобального преступления под названием «государственный переворот», нынешним руководителям было невозможно. Они заключили сделку с дьяволом в лице Запада. Они пошли на преступление, а за это их покрывают всеми возможными способами», — уверен наш собеседник.
Политолог подчеркнул, что в настоящее время Европа уже столкнулась с теми проблемами, которые долгие годы подготавливала для Украины. Ведь теперь на территорию ЕС прибыло большое число беженцев, которые начали устанавливать на Западе свои правила и требовать для себя всего самого лучшего.
«Одно дело, когда вся эта беда была лишь на территории Украины. А другое дело, когда потоки беженцев отправились в Европу. Там они показали себя во всей красе: им оказались все должны, они начали всем хамить и требовать всего самого лучшего», — напомнил эксперт.
Политический обозреватель заявил, что в скором времени Украина может получить новые «звания», которые прекрасно опишут ситуацию внутри страны и покажут всему мира, что на самом деле представляет из себя это государство.
«Думаю, что Украина получит и другие «звания», например, «самая содомисткая страна в Европе», «самая нищая страна» и «самая быстро закончившая существование страна». Это будет результат того европейского пути, по которому пошла Украина после Майдана», — резюмировал наш собеседник.
Напомним, что в начале сентября министерство экономики Украины спрогнозировало в 2023 году уровень безработицы в стране в 28,2 процента, а среднюю зарплату на уровне чуть менее 500 долларов.