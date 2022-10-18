Юрий Кот: «сделка с дьяволом» сделала Украину самой опасной страной мира

«Одно дело, когда вся эта беда была лишь на территории Украины. А другое дело, когда потоки беженцев отправились в Европу. Там они показали себя во всей красе: им оказались все должны, они начали всем хамить и требовать всего самого лучшего», — напомнил эксперт.