Юристы Пригожина подали в суд иск к изданию The Guardian

В качестве ответчиков в иске Пригожина указаны The Guardian, а также главный исполнительный директор государственной цифровой службы Великобритании Том Рид. Бизнесмен намерен добиться компенсации морального вреда за публикацию порочащих сведений. Он хочет получить от каждого из ответчиков по 1 миллиону евро.