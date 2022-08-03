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Юристы Пригожина подали в суд иск к изданию The Guardian

Юристы Пригожина подали в суд иск к изданию The Guardian
Федеральное агентство новостей

Бизнесмен Евгений Пригожин будет судиться с изданием The Guardian, а также с правительством Великобритании. Соответствующее исковое заявление юристы предпринимателя направили в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Поводом для обращения Пригожина стали недостоверные и порочащие сведения, распространенные ответчиками. Речь идет о материале, опубликованном The Guardian 1 мая.

В статье указано, что бизнесмен якобы является основателем «Агентства интернет-исследований». Предприниматель опровергает это утверждение и хочет добиться справедливости в суде.

«Юридическая служба компании “Конкорд” направила в суд исковое заявление Евгения Викторовича к изданию The Guardian и правительству Великобритании. Предметом иска стало распространение недостоверных и порочащих сведений», — сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

В качестве ответчиков в иске Пригожина указаны The Guardian, а также главный исполнительный директор государственной цифровой службы Великобритании Том Рид. Бизнесмен намерен добиться компенсации морального вреда за публикацию порочащих сведений. Он хочет получить от каждого из ответчиков по 1 миллиону евро.

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