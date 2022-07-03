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Юрист заявил о возможности у голкипера Федотова избежать уголовной ответственности

Юрист заявил о возможности у голкипера Федотова избежать уголовной ответственности
Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга недавно задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Спортсмен якобы уклонялся от службы в армии. По мнению юриста Артура Овчарова, маловероятно, что хоккеиста отправят за решетку, сообщило РИА Новости.

Специалист в области юриспруденции отметил, что в случае с хоккеистом необходимо установить, получал ли он повестки, расписывался ли во время их вручения. Отсутствие повесток означает, что его не смогут обвинить в уклонении от призыва на военную службу.

В случае, если будут основания для 328-й статьи УК РФ, то необходимо выяснить, был ли злой умысел у фигуранта или нет. В случае отсутствия, он может избежать двухлетнего срока заключения. 

 

армия хоккей юрист
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