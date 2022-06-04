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Юрист Старожильцева напомнила о праве героев России на ежемесячные выплаты

Юрист Старожильцева напомнила о праве героев России на ежемесячные выплаты
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ряд категорий российских граждан имеют право на получение дополнительной ежемесячной выплаты (ЕДВ). Об этом заявила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Специалист в интервью «Прайму» сообщила, что такие выплаты могут получить герои Труда, герои СССР и России и кавалеры ряда орденов. Также на выплату могут рассчитывать бывшие узники концлагерей,  ветераны и члены семей погибших ветеранов.

Кроме того, ЕДВ могут быть получены представителями отдельных профессий. Речь идет о членах экипажей гражданских воздушных судов, работниках организаций угольной промышленности, а также лицах, работающих на Крайнем Севере.

Также еще одной категорией граждан могут быть безработные, ухаживающие за престарелыми людьми, а также нуждающимися в постоянной помощи, либо за пенсионерами старше 80 лет. В данном случае речь идет о выплате в размере 1200 рублей.

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