Юрист Старожильцева напомнила о праве героев России на ежемесячные выплаты

Ряд категорий российских граждан имеют право на получение дополнительной ежемесячной выплаты (ЕДВ). Об этом заявила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.
Специалист в интервью «Прайму» сообщила, что такие выплаты могут получить герои Труда, герои СССР и России и кавалеры ряда орденов. Также на выплату могут рассчитывать бывшие узники концлагерей, ветераны и члены семей погибших ветеранов.
Кроме того, ЕДВ могут быть получены представителями отдельных профессий. Речь идет о членах экипажей гражданских воздушных судов, работниках организаций угольной промышленности, а также лицах, работающих на Крайнем Севере.
Также еще одной категорией граждан могут быть безработные, ухаживающие за престарелыми людьми, а также нуждающимися в постоянной помощи, либо за пенсионерами старше 80 лет. В данном случае речь идет о выплате в размере 1200 рублей.