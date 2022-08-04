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Юрист Спиридонова объяснила, почему лучше заранее менять продленные до 2025 года водительские права

Юрист Спиридонова объяснила, почему лучше заранее менять продленные до 2025 года водительские права
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Водительские права, срок которых продлен до 2025 года, следует поменять заранее, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Срок действия истекающих в 2022 году прав продлили в РФ, согласно постановлению правительства. Такая мера направлена на поддержку автомобилистов в текущей экономической ситуации. Водителям рекомендуется не тянуть с заменой удостоверения, чтобы не столкнуться с очередями.

«Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года», — пояснила Спиридонова в беседе с агентством «Прайм».

Вне зависимости от того, когда гражданин обратится за новым документом, действовать он будет в течение десяти лет, передает телеканал «360». Ранее стало известно, что в России хотят лишать прав нездоровых людей, сообщает «Царьград».

водители права юрист
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