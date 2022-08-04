Юрист Спиридонова объяснила, почему лучше заранее менять продленные до 2025 года водительские права

Водительские права, срок которых продлен до 2025 года, следует поменять заранее, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Срок действия истекающих в 2022 году прав продлили в РФ, согласно постановлению правительства. Такая мера направлена на поддержку автомобилистов в текущей экономической ситуации. Водителям рекомендуется не тянуть с заменой удостоверения, чтобы не столкнуться с очередями.
«Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года», — пояснила Спиридонова в беседе с агентством «Прайм».
Вне зависимости от того, когда гражданин обратится за новым документом, действовать он будет в течение десяти лет, передает телеканал «360». Ранее стало известно, что в России хотят лишать прав нездоровых людей, сообщает «Царьград».