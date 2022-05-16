Юрист Соловьев рассказал, как могут наказать засевших на «Азовстали» боевиков

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На территории украинского завода Азовсталь находятся солдаты ВСУ и участники нацбатов. Скрываться там могут и наемники. Юрист и правозащитник Иван Соловьев прокомментировал судьбу тех, кто ранее совершил преступление и решил сдаться.
Эксперт напомнил, что наемников, если таковые попадут в руки российских силовиков, будут судить по соответствующей статье. За наемничество иностранные боевики могут на семь лет лишиться свободы, сообщило издание ОСН.
Кроме того, они понесут отдельно ответственность, если совершали преступления против российских солдат или мирных граждан.
Украинские военные могут стать фигурантами уголовных дел о геноциде или жестоком обращении с гражданским населением. Иван Соловьев напомнил, что у преступлений такого характера нет истечения срока давности. Наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы.