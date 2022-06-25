Юрист Соловьев предупредил о повышении платы за ЖКХ с 1 июля

Платежи за коммунальные услуги вырастут примерно на 3,5-5% с 1 июля. Об этом напомнил юрист Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт сослался на распоряжение правительства страны от 30 октября прошлого года «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за КУ в среднем по субъектам РФ на 2022 год». Например, в Дагестане тарифы поднимутся на шесть процентов.
Рекордсменами по повышению платы за ЖКХ станут Крым, Севастополь, Петербург, Татарстан и Чечня. В этих регионах рост составит более шести процентов. У местных властей есть верхняя планка, чтобы ориентироваться по увеличению платы за КУ. Но ее применение будет зависеть от экономической ситуации, добавил юрист.