Юрист Соловьев предупредил о повышении платы за ЖКХ с 1 июля

Рекордсменами по повышению платы за ЖКХ станут Крым, Севастополь, Петербург, Татарстан и Чечня. В этих регионах рост составит более шести процентов. У местных властей есть верхняя планка, чтобы ориентироваться по увеличению платы за КУ. Но ее применение будет зависеть от экономической ситуации, добавил юрист.