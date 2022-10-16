Юрист Редин заявил о возможности проверки квартир без согласия собственников

Сотрудники правоохранительных органов имеют право проверять квартиры или иные помещения без согласия собственников. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил российский юрист Егор Редин.
Специалист подчеркнул, что такие проверки могут проводиться лишь в определенных случаях. Так, собственник квартиры обязан пустить сотрудников полиции при наличии постановления на обыск. Кроме того, право на проверку имеют сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС). Собственник обязан пустить их в квартиру в случае, если он ведет предпринимательскую деятельность на дому.
«Если речь идет о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен», — рассказал юрист.
По словам Редина, собственник имеет право не пропускать в квартиру сотрудников других органов. Однако в таком случае его отказ может быть использован против него в суде, подчеркнул эксперт.