Юрист Редин заявил о возможности проверки квартир без согласия собственников

Специалист подчеркнул, что такие проверки могут проводиться лишь в определенных случаях. Так, собственник квартиры обязан пустить сотрудников полиции при наличии постановления на обыск. Кроме того, право на проверку имеют сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС). Собственник обязан пустить их в квартиру в случае, если он ведет предпринимательскую деятельность на дому.