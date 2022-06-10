Юрист Монтян: Путин намекнул на планы России по воссоединению с Прибалтикой

Президент России Владимир Путин может продолжить дело Петра I по возвращению в состав России некогда утерянных территорий. Первой в очереди на интеграцию в таком случае станет Прибалтика, уверена украинский политолог Татьяна Монтян.
В минувший четверг Путин посетил выставку, организованную по случаю 350-летия со дня рождения Петра Великого. Глава Кремля напомнил, что император вел войны с северными соседями с целью вернуть государству исконно русские земли. Такими действиями потомок Романовых значительно укрепил страну. То же самое сегодня происходит и на западных границах РФ, отметил Путин.
В личном Telegram-канале Монтян отметила, что слова Путина о деле Петре I могут носить пророческий характер.
«Самое интересное, что Украина в данном историческом экскурсе была обойдена стороной, и на главную сцену вышли прибалтийские территории, которые Петр І собирал в новосозданную Российскую Империю», — написала политолог.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет повторять ошибок СССР в области экономики. Об этом пишет RT.