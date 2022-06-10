Юрист Монтян: Путин намекнул на планы России по воссоединению с Прибалтикой

В минувший четверг Путин посетил выставку, организованную по случаю 350-летия со дня рождения Петра Великого. Глава Кремля напомнил, что император вел войны с северными соседями с целью вернуть государству исконно русские земли. Такими действиями потомок Романовых значительно укрепил страну. То же самое сегодня происходит и на западных границах РФ, отметил Путин.