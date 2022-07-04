Юрист Крохин рассказал жителям многоэтажек, как получить перерасчет за ЖКУ

«Если человеку пришла квитанция за жилищно-коммунальные услуги, и он увидел, что там указаны неверные данные со счетчиков или не учтены льготы, то нужно обращаться в управляющую компанию. Например, пенсионеры, инвалиды, ветераны или многодетные семьи имеют право на скидку. А если человек проживает в доме, который обслуживает МФЦ или расчетный кассовый центр, то нужно идти туда. Самое главное — это понять причину завышения суммы в квитанции и потом решать этот вопрос», — отметил Крохин.