Юрист Крохин рассказал жителям многоэтажек, как получить перерасчет за ЖКУ

Жители многоэтажек имеют право на перерасчет за ЖКУ в управляющей компании или МФЦ, рассказал «Вечерней Москве» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
По его словам, для этого необходимо обратиться в управляющую организацию с документами, подтверждающими льготы или неверные цифры по счетчикам.
«Если человеку пришла квитанция за жилищно-коммунальные услуги, и он увидел, что там указаны неверные данные со счетчиков или не учтены льготы, то нужно обращаться в управляющую компанию. Например, пенсионеры, инвалиды, ветераны или многодетные семьи имеют право на скидку. А если человек проживает в доме, который обслуживает МФЦ или расчетный кассовый центр, то нужно идти туда. Самое главное — это понять причину завышения суммы в квитанции и потом решать этот вопрос», — отметил Крохин.
Управляющая компания должна обосновать завышение тарифов и принять во внимание льготы и количество жильцов квартиры. В том случае, если ответ от УК не получен или он не удовлетворил жильца, тот имеет право обратиться в органы жилищного надзора. Если поставщик предоставляет услуги плохого качества, нужно вызвать замерщика и потребовать перерасчет у предоставляющей их организации, добавил юрист.