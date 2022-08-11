Юрист Хижняк объяснил, где нельзя курить в многоквартирном доме

Жилец многоквартирного дома имеет право курить на собственном балконе, это не запрещено российским законодательством, сообщил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.
Специалист отметил, что в российской практике существует множество «белых пятен» в вопросах, связанных с курильщиками. Однако в кодексах точно закреплено, что «дымить» нельзя в общественных местах, передает РИАМО.
«За курение в общественном месте, в том числе в подъезде, статья 6.24 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Много это или мало для курильщика – вопрос дискуссионный, но по крайней мере запрет и санкция установлены», – резюмировал Хижняк.
Курение строго запрещено в лифтах, шахтах, подъездах, общих коридорах, подвальных помещениях, межэтажных переходах, а также на этажах технического назначения, чердаках и лестничных площадках.