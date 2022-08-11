Юрист Хижняк объяснил, где нельзя курить в многоквартирном доме

«За курение в общественном месте, в том числе в подъезде, статья 6.24 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Много это или мало для курильщика – вопрос дискуссионный, но по крайней мере запрет и санкция установлены», – резюмировал Хижняк.