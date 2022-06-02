Юрист Гордон напомнила о прошлом Давидыча на фоне истории с присвоением BMW москвички

Давидыч увидел объявление о продаже BMW стоимостью 15 млн рублей, связался с собственницей и сказал, что готов купить его, но сможет расплатиться чуть позже. Москвичка, которая в этот момент находилась за границей, получила хорошие рекомендации о покупателе и передала ему ключи и документы.