Юрист Гордон напомнила о прошлом Давидыча на фоне истории с присвоением BMW москвички

Блогер Эрик Давидыч незаконно присвоил себе дорогой автомобиль москвички Анны Макаровой и отказался отдавать за него деньги. За женщину вступилась правозащитница Катя Гордон.
Давидыч увидел объявление о продаже BMW стоимостью 15 млн рублей, связался с собственницей и сказал, что готов купить его, но сможет расплатиться чуть позже. Москвичка, которая в этот момент находилась за границей, получила хорошие рекомендации о покупателе и передала ему ключи и документы.
После этого Давидыч подделал подпись Макаровой, оформил иномарку на себя и в грубой форме отказался выплачивать деньги.
«На данный момент Эрик должен либо вернуть женщине машину, либо вернуть рыночную стоимость этой машины. Его попытка рассказать, что машину он забирал в качестве гонорара — звучит очень смешно», — заявила Гордон в беседе с ФАН.
Накануне Давидыч связался с Макаровой и попросил встретиться с ним для решения этой ситуации.