Юрист Гончаров рассказал о распространенных схемах обмана туристов на курортах

Мошенники часто пользуются невнимательностью туристов, которые отдыхают на курортах. О схемах обмана предупредил член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров.
Многие путешественники по прибытию на курорты гонятся за низкими ценами. Именно на это и надеются злоумышленники.
«Многие хотят сэкономить и уверены, что на месте найдут жилье дешевле и частенько попадают на мошенников, которые дежурят на вокзалах», — предупредил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Кроме того, туристов привлекают вывески с рекламой «временное тату от 100 рублей» или «африканские косички от 200 рублей». Однако обычно такой сервис выходит намного дороже, так как отдыхающие не обращают внимание на предлог «от» и не уточняют конечную сумму.