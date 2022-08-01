Юрист Гончаров рассказал о распространенных схемах обмана туристов на курортах

Кроме того, туристов привлекают вывески с рекламой «временное тату от 100 рублей» или «африканские косички от 200 рублей». Однако обычно такой сервис выходит намного дороже, так как отдыхающие не обращают внимание на предлог «от» и не уточняют конечную сумму.