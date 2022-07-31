Юрист Данилов предупредил о последствиях утери чеков и договоров

Некоторые документы гражданам следует хранить в бумажном виде и никогда не выбрасывать. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.
По его словам, данное правило в первую очередь относится к чекам на покупку товаров. Данилов объяснил, что они являются единственным подтверждением платежа. Это также относится к различным договорам и актам, передает «Прайм».
«При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определенные критерии приема и идентификации документов», — отметил Данилов.
Также не стоит выбрасывать свидетельства, выписки и справки, подтверждающие сделки с недвижимостью, автомобилями и право на наследство. Данилов предупредил, что восстанавливать такие документы крайне сложно, при этом они могут понадобиться в любое время.