Юрист Безделин: курильщик может получить штраф из-за жалобы граждан

Перечень мест, где нельзя курить, широк. Но в определенных случаях штраф можно получить из-за жалоб граждан, предупредил юрист Дмитрий Безделин.
Курить запрещено на лестницах, чердаках и в местах общего пользования многоквартирных домов. На улице стоит воздержаться от вредной привычки, если расстояние от входов на различные объекты меньше 15 метров, пишет «Прайм».
«За нарушение закона, предусмотрена ответственность, которая наступает по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Любое лицо вправе обратиться в полицию с целью привлечения к административной ответственности курильщика», — добавил юрист.
Если же курильщик соблюдает все правила, он все равно может получить штраф. Граждане имеют право на чистый воздух, поэтому они могут обратиться в полицию. Правоохранители оформят протокол и направят его в суд, заключил Безделин.