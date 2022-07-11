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Юный самокатчик погиб при столкновении с легковушкой в Воронежской области

Юный самокатчик погиб при столкновении с легковушкой в Воронежской области
Федеральное агентство новостей

В Воронежской области 11-летний мальчик, катаясь с другом на одном электросамокате, погиб при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Бутурлиновка на улице Чехова. По информации ведомства, девятилетний школьник, управляя двухколесным транспортным средством, не предоставил преимущество машине при выезде с второстепенной на главную дорогу.

После аварии детей госпитализировали. Старший ребенок скончался от полученных травм. Его приятелю оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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