Юные петербуржцы пытаются пробраться на VK Fest в парке 300-летия Петербурга, рискуя жизнью

Подростки тайком пробираются через стройку на VK Fest, который традиционно проходит в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Мероприятия особенно привлекательно для юных жителей Северной столицы. Подростки, у которых нет билетов (их стоимость колеблется от 1300 до 9600 рублей), буквально рискуют жизнью ради любимых исполнителей, пишет издание «Невские Новости».
Молодежь лазает по заборам, снует между строительными материалами и движущейся спецтехникой. Одной группе подростков удалось прорваться через строителей, но на территории площадки фестиваля дежурят правоохранители.