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Юные петербуржцы пытаются пробраться на VK Fest в парке 300-летия Петербурга, рискуя жизнью

Юные петербуржцы пытаются пробраться на VK Fest в парке 300-летия Петербурга, рискуя жизнью
unsplash.com

Подростки тайком пробираются через стройку на VK Fest, который традиционно проходит в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Мероприятия особенно привлекательно для юных жителей Северной столицы. Подростки, у которых нет билетов (их стоимость колеблется от 1300 до 9600 рублей), буквально рискуют жизнью ради любимых исполнителей, пишет издание «Невские Новости».

Молодежь лазает по заборам, снует между строительными материалами и движущейся спецтехникой. Одной группе подростков удалось прорваться через строителей, но на территории площадки фестиваля дежурят правоохранители.

VK Fest петербург подростки
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