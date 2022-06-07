Юнтоловский заказник и ЦПКиО признаны самыми большими парками Петербурга

Журналисты составили топ-5 самых больших парков Санкт-Петербурга. На 2022 год в городе насчитывается более 800 зеленых объектов.
Первое место занимает Юнтоловский заказник. Его площадь составляет 976,8 гектара.
На втором месте расположился ЦПКиО, который, как и лидер рейтинга, относится к Приморскому району. Парк на Елагином острове занимает 968 гектаров.
Тройку лидеров замыкает Павловский парк в Пушкинском районе. Его площадь составляет около 600 гектаров, передает Peterburg2.
Четвертое место получил государственный природный заказник «Шунгеровский» (330,5 гектара), а пятое — парк Сосновка и его 302 гектара.