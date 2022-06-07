Юнтоловский заказник и ЦПКиО признаны самыми большими парками Петербурга

Четвертое место получил государственный природный заказник «Шунгеровский» (330,5 гектара), а пятое — парк Сосновка и его 302 гектара.

Тройку лидеров замыкает Павловский парк в Пушкинском районе. Его площадь составляет около 600 гектаров, передает Peterburg2 .

На втором месте расположился ЦПКиО, который, как и лидер рейтинга, относится к Приморскому району. Парк на Елагином острове занимает 968 гектаров.

Журналисты составили топ-5 самых больших парков Санкт-Петербурга. На 2022 год в городе насчитывается более 800 зеленых объектов.