Юния Пугачева о Шарлиз Терон: “Во время родительских собраний ведет эфир из кладовки и не приемлет разодетых в бренды мамаш”

Экс-колумнист Tatler Юния Пугачева опубликовала в своем телеграм-канале пост в честь дня рождения Шарлиз Терон — 7 августа актрисе исполнилось 47 лет. Журналистка рассказала, как Терон ведет себя вне красных ковровых дорожек.

Наши дети учатся в одной школе с детьми Шарлиз Терон, и это не что-то из области out of the world. В Калифорнии трудно найти учебное заведение, куда не ходят отпрыски селебрити. Очень забавно, что Шарлиз, заезжающая на рычащей Lamborghini на школьную парковку, во время родительских собраний в Zoom ведет эфир из какой-то кладовки с продуктами, чтобы не засветить интерьер дома. Актриса не приемлет разодетых в бренды мамаш и всегда при любом удобном случае напоминает о голодных детях Африки и о спасении животных. Сама она всегда выглядит очень скромно, но в хорошей жизни себе не отказывает — мы встречаемся за барной стойкой известного в узких кругах ресторана Sushi Park, который находится между массажным и маникюрным салонами в торговом центре на Сансет-бульваре. Невозможно представить, что тут подают одни из лучших в мире суши. В Sushi Park ходят знаменитости, а по телефону при бронировании всегда спрашивают: были ли вы у нас раньше. И тут важно не облажаться.

Интересно, как Шарлиз отметит свой день рождения. Она не особенно чтит этот праздник. И даже из детских не устраивает громких шабашей с фейерверками и клоунами. Как-то вместо торта она использовала арбуз, в который воткнула свечки. Но дети были счастливы,

— написала Юния.

Бывший главный редактор Vogue Ксения Соловьева тоже написала пост в честь дня рождения Шарлиз Терон и поделилась воспоминаниями о ней.

Лет пять или шесть назад, так случилось, я отдыхала с ней вместе в Элунде на Крите. Опознала ее за завтраком в нешумном, но общем (!) ресторане и в шутку сказала другу: “Вылитая Шарлиз. Смотри, даже дети похожи”. Улыбалась я до тех пор, пока не поняла, что это правда Шарлиз. Она была с мамой, двумя детьми (и да, Джексон уже тогда одевался в платье в цветочек) и агентом. Филиппинских нянь не наблюдалось. Весь отпуск они провели в соседней песочнице, как обычные люди (хотя у них была вилла, где можно было забаррикадироваться и никуда не выходить). Шарлиз все время была в слитном черном купальнике. Высокая, не худая, не стремящаяся скрыть то, что замазали ретушеры рекламы J’Adore — живая и очень классная.

У нее там случился день рождения: приехали друзья, заняли столик в паназиатском ресторане, который был виден из нашего окна, и в конце дали очень скромный фейерверк — у нас на Новый год школьники палят громче. За эти дни у меня рука не поднялась сделать хоть один снимок: privacy.

Однажды Шарлиз на глазах всего пляжа пыталась встать на вейк. Раз-два-три, падала и барахталась в воде. Две курортницы все-таки сфотографировали ее из засады (надеюсь, в личный архив, а не для украшения соцсетей),

— вспомнила Ксения.

Юния Пугачева была редактором культуры и светской хроники в журнале Tatler, возглавила entertainment-направление холдинга News Media и вывела на российский рынок таблоид Super. В 2015-м Юния вошла в список самых успешных россиян до 30 лет по версии The Guardian. Сейчас вместе с семьей она живет в США.