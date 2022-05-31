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ЮНЕСКО отказала на запрос Украины лишить Россию членства в организации

ЮНЕСКО отказала на запрос Украины лишить Россию членства в организации
globallookpress/Serge Arna

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, лишение России статуса государства-члена исключено.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к ЮНЕСКО и потребовала лишить Россию членства. В пресс-службе организации ответили на запрос, заявив, что право России быть членом ЮНЕСКО не подлежит сомнению, пока РФ является членом ООН.

«Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — говорится в пресс-релизе.

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