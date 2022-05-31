ЮНЕСКО отказала на запрос Украины лишить Россию членства в организации

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к ЮНЕСКО и потребовала лишить Россию членства. В пресс-службе организации ответили на запрос, заявив, что право России быть членом ЮНЕСКО не подлежит сомнению, пока РФ является членом ООН.