ЮНЕСКО отказала на запрос Украины лишить Россию членства в организации

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, лишение России статуса государства-члена исключено.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к ЮНЕСКО и потребовала лишить Россию членства. В пресс-службе организации ответили на запрос, заявив, что право России быть членом ЮНЕСКО не подлежит сомнению, пока РФ является членом ООН.
«Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — говорится в пресс-релизе.