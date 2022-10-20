Юмористка Воробей прокомментировала отмену «Голубого огонька» в 2022 году

Российская актриса эстрады Елена Воробей отреагировала на отмену новогоднего телешоу «Голубой огонек».
Юмористка согласилась, что подобные шоу на фоне ситуации, происходящей в мире, просто неуместны. Однако российскому зрителю необходимо отвлекаться, заявила Воробей, сообщил «Абzац».
«Понятно, что доминирует минорное настроение. Тяжело, но хочется отвлекаться. И люди, мне кажется, как будто за спасением идут в театр, в цирк для этого», — отметила артистка.
Ранее власти многих регионов приняли решение сэкономить на проведении новогодних праздников. Они заявили, что будет лучшим решением, если деньги уйдут на помощь мобилизованным и добровольцам, а также их семьям.