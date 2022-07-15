Юмористка Клара Новикова призналась, что больше не хочет веселить россиян

Юмористка Клара Новикова недавно выступила в Израиле. Она объяснила, что подтолкнуло ее к этому решению.
Новикова пожаловалась на последствия карантинных ограничений в России. Она вспомнила, как из-за недостатка зрителей едва удалось покрыть расходы после концерта. После этого она решилась на заграничный тур.
«Я уже вправе выбирать, что я хочу, а что не хочу. А о концертах в России — не могу понять, над чем шутить, о чем говорить. Жизнь уже не такая, как раньше. В августе у меня будет спектакль, а в сентябре съемка. А пока готовлюсь к разговору с публикой», — призналась она в беседе с порталом BLITZ.center.
Ранее концерты в Израиле дал шоумен Максим Галкин. На выступлениях оскандалившегося юмориста собирались полные залы.