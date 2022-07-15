Юмористка Клара Новикова призналась, что больше не хочет веселить россиян

«Я уже вправе выбирать, что я хочу, а что не хочу. А о концертах в России — не могу понять, над чем шутить, о чем говорить. Жизнь уже не такая, как раньше. В августе у меня будет спектакль, а в сентябре съемка. А пока готовлюсь к разговору с публикой», — призналась она в беседе с порталом BLITZ.center.