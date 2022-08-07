Юморист Владимир Винокур вместе с женой пришел на могилу матери

Семья Винокура 6 августа вспоминает покойную мать, которая ушла из жизни в этот день четыре года назад. Артист каждый год навещает могилу дорогого человека и ухаживает за ней. Винокур подчеркивал, что его любовь к матери нисколько не угасла.