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Юморист Владимир Винокур вместе с женой пришел на могилу матери

Юморист Владимир Винокур вместе с женой пришел на могилу матери
globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Юморист Владимир Винокур вышел на связь с поклонниками, но на этот раз причина и обстоятельства выдались довольно печальными: артист обратился к подписчикам, находясь с женой на кладбище у могилы своей матери Анны.

Семья Винокура 6 августа вспоминает покойную мать, которая ушла из жизни в этот день четыре года назад. Артист каждый год навещает могилу дорогого человека и ухаживает за ней. Винокур подчеркивал, что его любовь к матери нисколько не угасла.

«Сегодня день памяти мамы! Помню и люблю», — написал Винокур в соцсетях.

Мать артиста похоронена на Кунцевском кладбище Москвы, там же, где захоронен и его отец Натан Винокур, умерший в 1995 году. Анна ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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RusNewsToday24
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