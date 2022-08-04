Юморист Винокур потерпел фиаско на гастролях в Сочи и Крыму

«Винокур – да, в нынешнем сезоне очень плохо прошел. Но на это есть причина. Сколько раз он в Сочи выступал? Он же тридцать лет гастролирует. Люди, видимо, решили: “Сколько можно ходить?” Поэтому продажи у него были очень слабые», — пояснил он.