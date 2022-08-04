Юморист Винокур потерпел фиаско на гастролях в Сочи и Крыму

Юморист Владимир Винокур не смог собрать полные залы в курортных городах России. В этом «сезоне» артист провалился, заявил бывший продюсер Софии Ротару Сергей Лавров, передает портал Prozvezd.
Как отметил Лавров, Винокур, как и многие другие знаменитости, проводит летнее турне в Крыму, Сочи и Анапе. Но ни в одном из городов не собрался полный зал.
«Винокур – да, в нынешнем сезоне очень плохо прошел. Но на это есть причина. Сколько раз он в Сочи выступал? Он же тридцать лет гастролирует. Люди, видимо, решили: “Сколько можно ходить?” Поэтому продажи у него были очень слабые», — пояснил он.