Юморист Стас Старовойтов высказался о спецоперации

Стендап-комик Стас Старовойтов высказался о спецоперации по защите граждан Донбасса.
Старовойтов заявил, что происходящие в мире события являются неким «психологическим феноменом», ведь не может же двум миллионам человек казаться одно и то же.
«Не может такое количество людей ошибаться в том, что говорят в унисон: жители, военкоры, писатели, гуманитарщики», — цитирует его kp.ru.
Старовойтов также признался, что очень сильно хочет посетить Донбасс, однако на данный момент не может оставить свою работу в силу обязательств.