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Юморист Стас Старовойтов высказался о спецоперации

Юморист Стас Старовойтов высказался о спецоперации
prt scr youtube.com/СТАС СТАРОВОЙТОВ

Стендап-комик Стас Старовойтов высказался о спецоперации по защите граждан Донбасса.

Старовойтов заявил, что происходящие в мире события являются неким «психологическим феноменом», ведь не может же двум миллионам человек казаться одно и то же.

«Не может такое количество людей ошибаться в том, что говорят в унисон: жители, военкоры, писатели, гуманитарщики», — цитирует его kp.ru.

Старовойтов также признался, что очень сильно хочет посетить Донбасс, однако на данный момент не может оставить свою работу в силу обязательств.

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RusNewsToday24
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