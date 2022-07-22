Юморист Морозов в двух словах описал будущее Галкина

Морозов заявил, что не хочет судить Галкина за его высказывания и политическую позицию. Вместе с тем комик считает, что супругу Аллы Пугачевой рано или поздно придется сделать выбор. По словам артиста, он опасается за будущее коллеги. Его судьбу он описал в двух словах.